20 yaşında abla oldu! Nadide Sultan ‘hatırlamak istemiyorum’ deyip yıllar sonra itiraf etti! Kendisiyle Alişan’ı ifşa etmişti...
Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah, Fatih Ürek gibi ünlü isimlere vokallik yapan ve 'Konyalım' şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nadide Sultan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Kaan adında bir evladı olan Sultan, geçen günlerde de verdiği bir röportajla gündem oldu. Alişan hakkında söyledikleriyle günlerce konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi ise kendisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Nadide Sultan'ın açıklamaları yürek yaktı. İşte detaylar...
13.09.2022 18:29 - Son Güncelleme: 13.09.2022 18:54
Aslen Konyalı olan ve 'Konyalım' şarkısıyla büyük bir çıkış yaşayan Nadide Sultan, liseden sonra kurdukları müzik grubu ile değişik mekanlarda vokal ve solistlik yaptı.
Daha sonra ünlü isimlere de vokalistlik yapan Sultan; Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah, Fatih Ürek gibi isimlerle çalıştı.
Nadide Sultan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hatırlamak istemıyorum | VİDEO
Şarkıcılığının yanında oyunculuk alanında da yeteneklerini sergileyen Nadide Sultan, 2001 yapımı Çifte Bela dizisinde oynadı, bu dizide Ayşe Tolga ile başrolü üstlendi.
Attığı her adım yakından takip edilen ünlü şarkıcı, şimdi ise bir röportajıyla gündem oldu. Haber Bahane programına konuk olan Nadide Sultan, çocukken yaşadığı zorlukları anlattı.