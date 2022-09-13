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Haberler Magazin Petek Dinçöz'den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı ateşler havada uçuştu! İlk yorum Hatice ve Özge Borak'tan...

Petek Dinçöz'den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı ateşler havada uçuştu! İlk yorum Hatice ve Özge Borak'tan...

Petek Dinçöz'den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı. Taze gelin Petek Dinçöz'ün Instagram paylaşımı takipçileri tarafından ateş yağmuruna tutulurken ünlü isme ilk yorum şarkıcı Hatice ve oyuncu Özge Borak'tan geldi. İşte üçüncü kez nikah masasına oturan Petek'in bomba görüntüleri...

13.09.2022 17:01 - Son Güncelleme: 13.09.2022 17:10
Petek Dinçöz’den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı ateşler havada uçuştu! İlk yorum Hatice ve Özge Borak’tan...

Petek Dinçöz'den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı ateşler havada uçuştu! Petek Dinçöz'ün Instgram paylaşımına ilk yorum Hatice ve Özge Borak'tan geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Petek Dinçöz’den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı ateşler havada uçuştu! İlk yorum Hatice ve Özge Borak’tan...

Serkan Kodaloğlu'ndan sürpriz bir şekilde boşanan Petek Dinçöz, bu süreçte ABD'ye yerleştiğini duyurmuştu.

Petek Dinçöz’den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı ateşler havada uçuştu! İlk yorum Hatice ve Özge Borak’tan...

Bir süredir ABD'de hayatını sürdüren Petek Dinçöz, gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine girdi.

Petek Dinçöz’den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı ateşler havada uçuştu! İlk yorum Hatice ve Özge Borak’tan...

4 yeni şarkı ve 4 yeni klip çıkardığını açıklayan Petek Dinçöz'den gelen bu kareler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Petek Dinçöz’den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı ateşler havada uçuştu! İlk yorum Hatice ve Özge Borak’tan...

Bu karelere hem Petek'in takipçilerinden hem de ünlü isimlerden yorum yağdı.

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