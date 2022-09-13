Petek Dinçöz'den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı ateşler havada uçuştu! İlk yorum Hatice ve Özge Borak'tan...
Petek Dinçöz'den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı. Taze gelin Petek Dinçöz'ün Instagram paylaşımı takipçileri tarafından ateş yağmuruna tutulurken ünlü isme ilk yorum şarkıcı Hatice ve oyuncu Özge Borak'tan geldi. İşte üçüncü kez nikah masasına oturan Petek'in bomba görüntüleri...
13.09.2022 17:01 - Son Güncelleme: 13.09.2022 17:10
Petek Dinçöz'den olay kareler! İspanyol kadını oldu ortalığı salladı ateşler havada uçuştu! Petek Dinçöz'ün Instgram paylaşımına ilk yorum Hatice ve Özge Borak'tan geldi.
Serkan Kodaloğlu'ndan sürpriz bir şekilde boşanan Petek Dinçöz, bu süreçte ABD'ye yerleştiğini duyurmuştu.
4 yeni şarkı ve 4 yeni klip çıkardığını açıklayan Petek Dinçöz'den gelen bu kareler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.