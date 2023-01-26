Berdan Mardini'den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti kamera arkasında yemek var mı? Berdan Mardini: "Cırcır oldum"
Berdan Mardini'den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti, kamera arkasında yemek var mı? Survivor kamera arkasında yarışmacılara yemek verilip verilmediği her sezon merak ediliyordu, konuyla ilgili Berdan Mardini'den ifşa geldi. Yarışma şartlarına dayanamayan ve adadan ayrılan Berdan Mardini 15 günde 6 kilo verdiğini söylerken iddialara dair bakın neler anlattı.
26.01.2023 11:56 - Son Güncelleme: 26.01.2023 12:02
"CIRCIR OLDUM"
Berdan Mardini'den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti kamera arkasında yemek var mı? Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin "Survivor" macerası kısa sürdü. Dominik'te çekilen yarışmadan yaşadığı rahatsızlık sonrası ayrılan Berdan Mardini önceki gün Türkiye'ye döndü.
Adada kamera arkasında yemek verilip verilmediğine dair de konuşan Mardini "Hep rivayettir dolaşır ya 'Orada kesin arkadan Yemek veriyorlardır' diye, o söyleyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Survivor'da yemek verseler bana verirlerdi, birinin boğazını sıkacaktım artık. Bir 2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık" dedi.