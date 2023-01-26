Vav TV İzle
Haberler Magazin Berdan Mardini'den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti kamera arkasında yemek var mı? Berdan Mardini: "Cırcır oldum"

Berdan Mardini'den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti kamera arkasında yemek var mı? Berdan Mardini: "Cırcır oldum"

Berdan Mardini'den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti, kamera arkasında yemek var mı? Survivor kamera arkasında yarışmacılara yemek verilip verilmediği her sezon merak ediliyordu, konuyla ilgili Berdan Mardini'den ifşa geldi. Yarışma şartlarına dayanamayan ve adadan ayrılan Berdan Mardini 15 günde 6 kilo verdiğini söylerken iddialara dair bakın neler anlattı.

26.01.2023 11:56 - Son Güncelleme: 26.01.2023 12:02
Berdan Mardini’den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti kamera arkasında yemek var mı? Berdan Mardini: Cırcır oldum

"CIRCIR OLDUM"

Berdan Mardini'den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti kamera arkasında yemek var mı? Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin "Survivor" macerası kısa sürdü. Dominik'te çekilen yarışmadan yaşadığı rahatsızlık sonrası ayrılan Berdan Mardini önceki gün Türkiye'ye döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berdan Mardini’den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti kamera arkasında yemek var mı? Berdan Mardini: Cırcır oldum

Ünlü türkücüyü havalimanında annesi ve çocukları karşıladı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Mardini, "Evlatlarımdan, ailemden 15 gün bile olsa uzak kalmam beni en çok zorlayan şey oldu" dedi.

Berdan Mardini’den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti kamera arkasında yemek var mı? Berdan Mardini: Cırcır oldum

"15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim" diyen Berdan Mardini "Anamın yemeklerine hasret kaldım. Kokonat yemekten sürekli cırcır oldum. Ben size daha ne söyleyeyim arkadaşlar" dedi.

Berdan Mardini’den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti kamera arkasında yemek var mı? Berdan Mardini: Cırcır oldum

Adada kamera arkasında yemek verilip verilmediğine dair de konuşan Mardini "Hep rivayettir dolaşır ya 'Orada kesin arkadan Yemek veriyorlardır' diye, o söyleyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Survivor'da yemek verseler bana verirlerdi, birinin boğazını sıkacaktım artık. Bir 2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık" dedi.

Berdan Mardini’den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti kamera arkasında yemek var mı? Berdan Mardini: Cırcır oldum

REKOR BERDAN MERDİNİ'DEYDİ

Acun'un serveti dudak uçuklatmıştı... Survivor 2023 yarışmacıları bakın ne kadar alıyor...

SON DAKİKA