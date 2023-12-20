Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! İncilerini takıp paylaştı! Ortalığı kasıp kavurdu: Hala çok güzel

Performansının yanı sıra güzelliğiyle de Yeşilçam'a damga vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun bir süre önce setlere veda etti. Ancak gözlerden uzak bir yaşam sürdüren oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle etkileşim halinde kalmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçam yıldızı, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Bubikoğlu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...