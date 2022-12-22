Berdan Mardini yine yaptı yapacağını! Taytini Berdan'ın hedefinde bu kez Kıvanç Tatlıtuğ vardı "Benzeyen tek noktası cinsiyeti"
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Berdan Mardini. Eski eşi Fatoş Yelliler ile olaylı bir boşanma sürecinin ardından, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor sık sık. Taytlı spor paylaşımlarının henüz etkisi dinmemişken, Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023'e katılacağını açıkladığı Berdan Mardini rahat durmuyor. Bu kez de Kıvanç Tatlıtuğ atağıyla gündemde. Bakın nasıl...
22.12.2022 16:15 - Son Güncelleme: 22.12.2022 16:15
Pembe kazağıyla da gündeme bomba gibi düşen Berdan Mardini bu kez Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzını kopyalamasıyla gündemde.
Ekranların aranılan yüzlerinden olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün oğlu Kurt Efe ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzı epey beğenildi.
TARZI KIVANÇ TATLITUĞ'A BENZETİLDİ
Tatlıtuğ'un ardından şarkıcı Berdan Mardini de ayna karşısında beyaz kaban ve şapkasıyla verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.