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Haberler Magazin Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya: "Açıkgöz kardeşler gecelerde..."

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya: "Açıkgöz kardeşler gecelerde..."

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'e, "Açıkgöz kardeşler gecelerde..." yorumları yapıldı. Mehmet Dinçerler ile evlenince giyim tercihi değişen Hadise boşandıktan sonra yeniden değişen giyimiyle dikkat çekti. Önceki akşam kardeşi ile gecelerde boy gösteren Hadise Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

22.12.2022 15:09 - Son Güncelleme: 22.12.2022 15:14
Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz’ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya: Açıkgöz kardeşler gecelerde...

"AÇIKGÖZ KARDEŞLER GECELERDE..."

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada, "Açıkgöz kardeşler gecelerde..." yorumları yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz’ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya: Açıkgöz kardeşler gecelerde...

Hadise kadar kardeşi Derya Açıkgöz de ünlü bir isim...

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz’ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya: Açıkgöz kardeşler gecelerde...

Başarılı bir modacı olan Derya Açıkgöz ablasıyla gecelerde boy gösterdi.

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz’ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya: Açıkgöz kardeşler gecelerde...

Abla kardeşten peş peşe gelen kareler sosyal medyada gündem oldu.

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz’ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya: Açıkgöz kardeşler gecelerde...

İşte başta Hadise ve kardeşleri olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

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