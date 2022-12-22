Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya: "Açıkgöz kardeşler gecelerde..."
Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'e, "Açıkgöz kardeşler gecelerde..." yorumları yapıldı. Mehmet Dinçerler ile evlenince giyim tercihi değişen Hadise boşandıktan sonra yeniden değişen giyimiyle dikkat çekti. Önceki akşam kardeşi ile gecelerde boy gösteren Hadise Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
22.12.2022 15:09 - Son Güncelleme: 22.12.2022 15:14
"AÇIKGÖZ KARDEŞLER GECELERDE..."
Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'ün o kareleri ortalığı salladı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyada, "Açıkgöz kardeşler gecelerde..." yorumları yapıldı.