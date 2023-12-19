20 yıl dile kolay! Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi kendisinden de ünlü! Meğer Kınalı Kar’ın yıldızıyla...

Özgü Kaya, Almila Ada, Berker Güven, İclal Aydın, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan gibi isimleri bir araya getiren Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran Veda Yurtsever hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 20 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şoke oldu. İşte Veda Yurtsever'in kendisi gibi oyuncu olan ve Kınalı Kar'da da rol alan eski eşi...