Özgü Kaya, Almila Ada, Berker Güven, İclal Aydın, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan gibi isimleri bir araya getiren Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran Veda Yurtsever hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 20 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şoke oldu. İşte Veda Yurtsever'in kendisi gibi oyuncu olan ve Kınalı Kar'da da rol alan eski eşi...
Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Veda Yurtsever hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
VEDA YURTSEVER KİMDİR?
23 Ocak 1969 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelen oyuncu, bir dönem burada yaşamış, ilerleyen yıllarını İstanbul ve Diyarbakır arasında geçirdi.
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Yurtsever, Alev Alev, Babil, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol aldı.