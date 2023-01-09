Meryem Uzerli kızlarını büyüttü Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler: "Tam Hürrem Sultan olmuşsun..."
Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler, "Tam Hürrem Sultan olmuşsun..." yorumları yapıyor. Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak tanınan ve öyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'nin kızı Lily kocaman oldu. Meryem Uzerli'nin Instagram hesabından paylaştığı kareler kısa sürede gündem oldu.
09.01.2023 10:12 - Son Güncelleme: 09.01.2023 10:17
Meryem Uzerli kızlarını büyüttü Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler, "Tam Hürrem Sultan olmuşsun..." yorumları yaptı.
'EV İŞLERİYLE DE UĞRAŞIYORUM'
Geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında moderatörlüğünü Ömür Sabuncuoğlu'nun yaptığı söyleşiye konuk olan oyuncu, "Her gün 'Yaşasın, ben ünlü biriyim' diye sabahları uyanmıyorum" diyen iki çocuk annesi Uzerli, "Normal bir yaşantım var. Kızımı okuldan alıp, ev işleriyle de uğraşan biriyim" açıklamasını yapmıştı.