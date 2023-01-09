Meryem Uzerli kızlarını büyüttü Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler: "Tam Hürrem Sultan olmuşsun..."

'EV İŞLERİYLE DE UĞRAŞIYORUM'

Geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında moderatörlüğünü Ömür Sabuncuoğlu'nun yaptığı söyleşiye konuk olan oyuncu, "Her gün 'Yaşasın, ben ünlü biriyim' diye sabahları uyanmıyorum" diyen iki çocuk annesi Uzerli, "Normal bir yaşantım var. Kızımı okuldan alıp, ev işleriyle de uğraşan biriyim" açıklamasını yapmıştı.