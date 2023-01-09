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Meryem Uzerli kızlarını büyüttü Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler: "Tam Hürrem Sultan olmuşsun..."

Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler, "Tam Hürrem Sultan olmuşsun..." yorumları yapıyor. Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak tanınan ve öyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'nin kızı Lily kocaman oldu. Meryem Uzerli'nin Instagram hesabından paylaştığı kareler kısa sürede gündem oldu.

09.01.2023 10:12 - Son Güncelleme: 09.01.2023 10:17
Meryem Uzerli kızlarını büyüttü Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler: Tam Hürrem Sultan olmuşsun...

Meryem Uzerli kızlarını büyüttü Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler, "Tam Hürrem Sultan olmuşsun..." yorumları yaptı.

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Meryem Uzerli kızlarını büyüttü Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler: Tam Hürrem Sultan olmuşsun...

Şubat 2014'te Can Ateş'le olan birlikteliğinden dünyay gelen kızı Lara'nın doğumu ile ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Ocak 2021'de Lily Koi'yi kucağına almıştı.

Meryem Uzerli kızlarını büyüttü Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler: Tam Hürrem Sultan olmuşsun...

'EV İŞLERİYLE DE UĞRAŞIYORUM'

Geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında moderatörlüğünü Ömür Sabuncuoğlu'nun yaptığı söyleşiye konuk olan oyuncu, "Her gün 'Yaşasın, ben ünlü biriyim' diye sabahları uyanmıyorum" diyen iki çocuk annesi Uzerli, "Normal bir yaşantım var. Kızımı okuldan alıp, ev işleriyle de uğraşan biriyim" açıklamasını yapmıştı.

Meryem Uzerli kızlarını büyüttü Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler: Tam Hürrem Sultan olmuşsun...

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Meryem Uzerli, tüm bunların ardından kızı Lily Koi'nin 2'inci yaşını kutladı. Ailesiyle kamera karşısına geçen ve doğum gününde çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Meryem Uzerli kızlarını büyüttü Lily Koi 2 yaşında! Peş peşe gelen doğum günü karelerini görenler: Tam Hürrem Sultan olmuşsun...

Güzel oyuncunun binlerce beğeni alan gönderisindeki tarzına, "Tam Hürrem Sultan olmuşsun", "Hürrem Sultan elbisesi giymişsin" ve "Sondaki fotoğraf Hürrem Sultan havası veriyor" yorumları yapıldı.

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