Berdan Mardini ihanetine uğradığı eski eşi Fatoş Yelliler'i ifşa etti! Bu sözler ağızları açık bırakacak: "Bana teknedeki görüntüleri geldi"
Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler'i ifşa etti! Bu sözler ağızları açık bırakacak... İki çocuk babası olan Berdan Mardini, geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında konuştu. "Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim? Zaten annelerini her gördüklerinde travma yaşıyorlar, bu konuyla ilgili pedagog raporu da var" diyen Berdan Mardini, eski eşi hakkında bakın neler söyledi.
"BANA TEKNEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ GELDİ"
Berdan Mardini ihanetine uğradığı eski eşi Fatoş Yelliler'i ifşa etti! Bu sözler ağızları açık bırakacak! Eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili dikkat çekici iddialarda bulunan Mardini, bu konu hakkında son kez konuştuğunu söyledi. (Fatoş Yelliler bu iddialara cevap vermek isterse her zaman köşemde bu hakkını kullanabilir.)
Evlilik sürecinizde yaşadıklarınız sizde nasıl bir iz bıraktı?
Şimdiki aklım olsa onunla evlenmezdim. Aşk evliliği değildi, çocuk sahibi olmak istiyordum. İyi bir ailenin kızı diye düşünerek bu kararı almıştım. Birbirimizi tanıma fırsatımız bile olmadı. Çocuk da olunca böyle devam ederiz diye düşünüyordum. Bizde boşanma yoktur çünkü. Nereden bileyim aldatılacağımı? Hata yapmışım. Şimdi anlıyorum ki; mühim olan iyi bir insan olmaktır. Namus kalpte, ruhta ve vicdandadır.
"SIRTIMDAN BIÇAKLANDIM"
Evliliğiniz boyunca aldatıldığınızdan şüphelendiniz mi?
Hangi erkeğin aklına karısının aldattığı gelir ki? Hele anne olan bir kadının... Kafasına peruklar takıp, gece kulüplerinde gezeceğini hiç düşünmezdim. İş için Bodrum'a gitmiştim, döndüğümde evde yoktu. Çocuklar da ağlamaya başladı. Telefonla arıyorum eve gel diye. Gelmedi, telefonu da kapattı. Meğer gece kulübünde eğleniyormuş. Sabaha kadar açmadı telefonunu. O gün şüphelendim. Ertesi gün boşanma davası açtım. Beni sırtımdan bıçakladı desem yeridir.
Çocuklarınız bu süreci nasıl atlattı?
Çocuklarım annelerini görmek istemiyor. Çocukların anneleriyle yatılı kalmaması için açtığım davada annelerini gördükleri anda ağlamaya başladılar. Bu duruma tüm mahkeme salonu şahit oldu. Pedagog bu durumu rapor olarak yazdı. Mahkeme de beni haklı buldu. Evliliğimiz boyunca da çocuklarla hiç ilgilenmedi. Velayetin bana verilmesini de kabul etti.
Çocuklarla arasında bağ yoktu ki. Evliyken de çocukların sorumluluğunu almak istemiyordu. Anneliğe sığınarak kimse kendini haklı çıkarmaya çalışmasın. Her doğuran anne değildir... Annelik yapmadan anne olunmuyor. O kadın anne ise benim annem, ablam ne? Velayeti aldıktan sonra çocukları görmek için istekli davranmadı. Kendi açtığı davanın duruşmasına bile gelmedi. Beraat ettim davadan.