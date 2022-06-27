Berdan Mardini ihanetine uğradığı eski eşi Fatoş Yelliler'i ifşa etti! Bu sözler ağızları açık bırakacak: "Bana teknedeki görüntüleri geldi"

Evlilik sürecinizde yaşadıklarınız sizde nasıl bir iz bıraktı?

Şimdiki aklım olsa onunla evlenmezdim. Aşk evliliği değildi, çocuk sahibi olmak istiyordum. İyi bir ailenin kızı diye düşünerek bu kararı almıştım. Birbirimizi tanıma fırsatımız bile olmadı. Çocuk da olunca böyle devam ederiz diye düşünüyordum. Bizde boşanma yoktur çünkü. Nereden bileyim aldatılacağımı? Hata yapmışım. Şimdi anlıyorum ki; mühim olan iyi bir insan olmaktır. Namus kalpte, ruhta ve vicdandadır.