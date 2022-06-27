Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ'u hüzne boğdu.

BABASI BİLAL GÜNENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Günenç, babasıyla birlikte çekilen fotoğraf karesinin altına düştüğü notta ''Benim canım güzel kalpli Büloş'um canım babam'ı bugün kaybettik...'' ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımına aralarında Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ Atacan, Tan Sağtürk, Yonca Evcimik, Necmi Yapıcı, Süha Uygur, Süheyl Uygur gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden başsağlığı mesajları yağdı.