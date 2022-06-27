Vav TV İzle
Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ'u hüzne boğdu

Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ'u hüzne boğdu

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ'u hüzne boğdu. Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'dominant teyze Gönül' karekteriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu Zeyno Günenç acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu Zeyno Günenç'in Instagram paylaşımını gören Pınar Altuğ ile Gonca Vuslateri'den mesaj gecikmedi.

27.06.2022 10:20 - Son Güncelleme: 27.06.2022 10:28
Çocuklar Duymasın’ın ’dominant teyze Gönül’ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ’u hüzne boğdu

Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ'u hüzne boğdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuklar Duymasın’ın ’dominant teyze Gönül’ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ’u hüzne boğdu

Kariyer hayatı boyunca birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan, 16 Ocak 2002 - 11 Nisan 2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'dominant teyze Gönül' karekteriyle gönüllerde taht kuran oyuncu Zeyno Günenç aldığı acı haberle yıkıldı.

Çocuklar Duymasın’ın ’dominant teyze Gönül’ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ’u hüzne boğdu

Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç vefat etti. Kötü haberi Instagram hesabından duyuran Zeyno Günenç'e Instagram'dan yorum yağdı.

Çocuklar Duymasın’ın ’dominant teyze Gönül’ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ’u hüzne boğdu

BABASI BİLAL GÜNENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Günenç, babasıyla birlikte çekilen fotoğraf karesinin altına düştüğü notta ''Benim canım güzel kalpli Büloş'um canım babam'ı bugün kaybettik...'' ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımına aralarında Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ Atacan, Tan Sağtürk, Yonca Evcimik, Necmi Yapıcı, Süha Uygur, Süheyl Uygur gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden başsağlığı mesajları yağdı.

Çocuklar Duymasın’ın ’dominant teyze Gönül’ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ’u hüzne boğdu

İşte Zeyno Günenç'in babası...

SON DAKİKA