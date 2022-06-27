Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ'u hüzne boğdu
Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ'u hüzne boğdu. Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'dominant teyze Gönül' karekteriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu Zeyno Günenç acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu Zeyno Günenç'in Instagram paylaşımını gören Pınar Altuğ ile Gonca Vuslateri'den mesaj gecikmedi.
27.06.2022 10:20 - Son Güncelleme: 27.06.2022 10:28
Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ'u hüzne boğdu.
BABASI BİLAL GÜNENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Günenç, babasıyla birlikte çekilen fotoğraf karesinin altına düştüğü notta ''Benim canım güzel kalpli Büloş'um canım babam'ı bugün kaybettik...'' ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımına aralarında Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ Atacan, Tan Sağtürk, Yonca Evcimik, Necmi Yapıcı, Süha Uygur, Süheyl Uygur gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden başsağlığı mesajları yağdı.