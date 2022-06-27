Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nişanına Demet'in ablası damgasını vurdu! İki kardeş hiç mi benzemez! Abla Derya...
Son dönemde gerek aşk hayatı gerekse yer aldığı projelerle konuşuluyor Demet Özdemir. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda ilk adımı atan Demet Özdemir'in önceki akşam yapılan nişan merasimi sosyal medyanın en çok konuştuğu konu oldu. Demet Özdemir'in kıyafetlerinin dikkat çektiği geceye damga vuran isim ise ablası Derya oldu. İki kız kardeşin birbirine hiç bezememesi sosyal medyanın diline dolandı.
27.06.2022 09:43 - Son Güncelleme: 27.06.2022 09:43
Mutlu birliktelikleri uzun zamandır süren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, evlilik için ilk adımı attı…
Kardeşleri birbirilerine benzetemeyen sosyal medya kullanıcıları yorumlara üşüştü. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.