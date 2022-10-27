Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal aşkını haykırdı! Aynı dizide rol almışlardı 'Kobal'ların müstakbel gelini bakın kim: "Çok yakışmışlar"
Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal aşkını haykırdı! Aynı dizide rol almışlardı 'Kobal'ların müstakbel gelini sosyal medya gündeminde. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ardından ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getiren Sinem Kobal ailesiyle gündemde. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal sevgilisi ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Kerem Kobal'ın paylaşımını görenler sosyal medyada, "Çok yakışmışlar, " "Çok güzelmiş" yorumları yaptı.
27.10.2022 10:42 - Son Güncelleme: 27.10.2022 10:42
"ÇOK YAKIŞMIŞLAR"
Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal aşkını haykırdı! Aynı dizide rol almışlardı 'Kobal'ların müstakbel gelini bakın kim...
2020 yılında ilk kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Leyla'yı kucağına aldı. Şimdilerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Sinem Kobal'ın ailesi sosyal medya gündeminde.
O küçük Kerem büyüdü kocaman oldu. Sosyal medyadan sevgilisinin doğum gününü kutlayan Kerem Kobal aşkını haykırdı.