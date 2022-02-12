Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı salladı! Melisa Şenolsun ile Dilan Çiçek Deniz kayıtsız kalmadı! Bensu ortalığı yıkıp geçti
Bensu Soral yatak pozuyla sosyal medyayı salladı! Hakan Baş ile yaşadıkları sorunları geride bırakıp evliliklerine bir şans daha veren Bensu Soral, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Soral, yatakta sere serpe uzanarak verdiği iddialı pozunu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Soral'ın meslektaşları Melisa Şenolsun ile Dilan Çiçek Deniz de paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte Bensu Soral'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...
12.02.2022 18:54
- Son Güncelleme: 12.02.2022 18:54
Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral, evliliğinde yaşadığı sorunlarla bir uzun bir süre gündem olmuştu.