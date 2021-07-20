Bensu Soral olay çıkarttı hayranları şokta! Cam Tavanlar dizisinde büyük kriz sadece 5 dakika için öyle bir şey yaptı ki…

CAM TAVANLAR DİZİSİNDE BÜYÜK KRİZ!

Cam Tavanlar isimli yaz dizisi ile ekranlara hızlı bir dönüş yapan Bensu Soral, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Yeni dizisinde tüm zorluklara rağmen ayaklarının üzerinden duran genç bir iş kadınını canlandıran Soral, daha uzun süre ekranlarda yer alacağa benziyor.