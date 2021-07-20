Bensu Soral olay çıkarttı hayranları şokta! Cam Tavanlar dizisinde büyük kriz sadece 5 dakika için öyle bir şey yaptı ki…
Cam Tavanlar dizisinde büyük kriz! Sadece 5 dakika için öyle bir şey yaptı ki... Bensu hayranları şokta! Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Bensu, şimdilerde Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka ile başrol paylaşıyor. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de dikkat çeken Bensu Soral, Cam Tavanlar setinde 5 dakika boyunca bekletilince tepki gösterdi, bakın ne yaptı...
CAM TAVANLAR DİZİSİNDE BÜYÜK KRİZ!
Cam Tavanlar isimli yaz dizisi ile ekranlara hızlı bir dönüş yapan Bensu Soral, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Yeni dizisinde tüm zorluklara rağmen ayaklarının üzerinden duran genç bir iş kadınını canlandıran Soral, daha uzun süre ekranlarda yer alacağa benziyor.
Oyuncu kadrosunda Bensu Soral Kubilay Aka, Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi isimlerin yer aldığı dizinin yüksek tempolu sahneleri dikkat çekiyor.
Bensu Soral uzun bir dönemdir TV dizilerinde yer almıyordu. Şimdilerde ise çok ilgi gören Cam Tavanlar dizisinde başrol oynuyor. Kubilay Aka ile başrollerini paylaştığı Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral başarılı performansı ile dikkatleri çekiyor.
Bensu Soral, şimdilerde halinden oldukça memnun görünüyor. Sosyal medya üzerinden sürekli set hallerini takipçileri ile paylaşan güzel oyuncu hem takipçilerini eğlendiriyor hem de beğeni yağmuruna tutuluyor.