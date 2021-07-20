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Fatma Girik'ten üzen haber! Annesi Münevver Girik Dukav ile iki gün arayla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları açıklandı

Son dakika gelişmesi Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Fatma Girik'ten geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Girik, evinde aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama gelirken, annesi Münevver Girik Dukav'ın da iki gün önce yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı! Peki Fatma Girik ve annesinin sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

20.07.2021 12:58 - Son Güncelleme: 20.07.2021 13:44
Fatma Girik'ten üzen haber! Annesi Münevver Girik Dukav ile iki gün arayla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları açıklandı

FATMA GİRİK'TEN ÜZEN HABER!

Annesi Münevver Girik Dukav ile iki gün arayla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları açıklandı

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Fatma Girik'ten üzen haber! Annesi Münevver Girik Dukav ile iki gün arayla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları açıklandı

Bodrum'da yaşayan Fatma Girik dün akşam saatlerinde yardımcılarının çağırdığı ambulans ile Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatma Girik'ten üzen haber! Annesi Münevver Girik Dukav ile iki gün arayla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları açıklandı

FATMA GİRİK'İN DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

"Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak"

Fatma Girik'ten üzen haber! Annesi Münevver Girik Dukav ile iki gün arayla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları açıklandı

Bu arada Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav'ın da iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İşte Fatma Girik'in annesi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin merak edilen anneleri...

Fatma Girik'ten üzen haber! Annesi Münevver Girik Dukav ile iki gün arayla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları açıklandı

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