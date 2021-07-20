Aslı Enver'in göğüs dekolteli paylaşımına ünlülerden mesaj yağdı! 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?'
Aslı Enver'in göğüs dekolteli paylaşımına ünlülerden mesaj yağdı! Tatilden paylaştığı fotoğrafı 'İyi bayramlar' notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Aslı Enver kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Seda Bakan, Tuvana Büyükçınar gibi isimlerin de yorum yaptığı Aslı Enver'e gelen en dikkat çeken yorum ise Dilara Aksüyek'ten gelen 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?' yorumu oldu.
20.07.2021 14:09
- Son Güncelleme: 20.07.2021 15:28