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Aslı Enver'in göğüs dekolteli paylaşımına ünlülerden mesaj yağdı! 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?'

Aslı Enver'in göğüs dekolteli paylaşımına ünlülerden mesaj yağdı! Tatilden paylaştığı fotoğrafı 'İyi bayramlar' notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Aslı Enver kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Seda Bakan, Tuvana Büyükçınar gibi isimlerin de yorum yaptığı Aslı Enver'e gelen en dikkat çeken yorum ise Dilara Aksüyek'ten gelen 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?' yorumu oldu.

20.07.2021 14:09 - Son Güncelleme: 20.07.2021 15:28
Aslı Enver'in göğüs dekolteli paylaşımına ünlülerden mesaj yağdı! 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?'

'UTANIR İNSAN BÖYLE GÜZEL OLUNUR MU?'

Aslı Enver'in göğüs dekolteli paylaşımına ünlülerden mesaj yağdı! Instagram hesabından 'İyi bayramlar' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Aslı Enver, tatilde.

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Aslı Enver'in göğüs dekolteli paylaşımına ünlülerden mesaj yağdı! 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?'

Arka arkaya paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemine bomba gibi düşen Enver'e yorum ve beğeni yağdı.

Aslı Enver'in göğüs dekolteli paylaşımına ünlülerden mesaj yağdı! 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?'

Bu pozların ardından takipçileri Aslı Enver'in yaşını merak etti. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Aslı Enver'in göğüs dekolteli paylaşımına ünlülerden mesaj yağdı! 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?'

İbrahim Tatlıses - 1 Ocak 1952

Aslı Enver'in göğüs dekolteli paylaşımına ünlülerden mesaj yağdı! 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?'

Gülçin Karakaya - 1995