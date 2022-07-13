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Haberler Magazin Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle yakalandı! Mankenlere taş çıkarttı! O başka kameraya poz verirken...

Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle yakalandı! Mankenlere taş çıkarttı! O başka kameraya poz verirken...

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, bu kez biricik kızı Zehra ile gündeme geldi. Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bodrum'da kameralara takıldı. Annesi Hülya Avşar'ı dinlemek için Bodrum'a gelen Çilingiroğlu, güzel havanın ve denizin tadını çıkardı. Kırmızı bikinisi ile bir arkadaşına poz verirken basın mensuplarının objektiflerine takılan Çilingiroğlu, kısa sürede gündem oldu. Verdiği pozlarla mankenlere taş çıkaran ünlü isim fit haliyle de dikkat çekti. İşte Zehra Çilinfiroğlu'nun o pozları...

13.07.2022 20:18 - Son Güncelleme: 13.07.2022 20:18
Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle yakalandı! Mankenlere taş çıkarttı! O başka kameraya poz verirken...

İddialı çıkışları, sahne kıyafetleri ve özel yaşantısıyla gündemden düşmeyen sanatçı Hülya Avşar, 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla müzik piyasasına geri döndü.

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Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle yakalandı! Mankenlere taş çıkarttı! O başka kameraya poz verirken...

Yeni parçasıyla müzik piyasalarını alt üst eden şarkıcı, klibiyle de uzun süre adından söz ettirdi. Avşar, bu kez biricik kızı Zehra ile gündeme geldi.

Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle yakalandı! Mankenlere taş çıkarttı! O başka kameraya poz verirken...

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bodrum'da kameralara takıldı.

Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle yakalandı! Mankenlere taş çıkarttı! O başka kameraya poz verirken...

Annesi Hülya Avşar'ı dinlemek için Bodrum'a gelen Çilingiroğlu, güzel havanın ve denizin tadını çıkardı.

Hülya Avşar’ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle yakalandı! Mankenlere taş çıkarttı! O başka kameraya poz verirken...

Kırmızı bikinisi ile bir arkadaşına poz verirken basın mensuplarının objektiflerine takılan Çilingiroğlu, kısa sürede gündem oldu.

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