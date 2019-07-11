Kurtlar Vadisi dizisinin Tombalacı Mehmet'i son haliyle şaşırttı! Haldun Boysan kimdir nasıl değişmiş
Kurtlar Vadisi bir dönemin fenomen dizisi olmayı başarmıştı. Kurtlar Vadisi karakterleri ise oldukça merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi ise Tombalacı Mehmet karakterini canlandıran Haldun Boysan'dır. Dizide gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Süleyman Çakır ve Polat Alemdar'ın baş düşmanlarından biri olan Tombalacı Mehmet adından yine söz ettirmeyi başardı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Haldun Boysan'ın yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası gazeteci ve mimar Aydın Boysan'dır. T.E.D. Ankara Koleji'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1987 yılında mezun oldu.
Haldun Boysan Kimdir?
Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası gazeteci ve mimar Aydın Boysan'dır. T.E.D. Ankara Koleji'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1987 yılında mezun oldu. A.S.T. ve Yeni Tiyatro İstanbul Şehir Tiyatrosunda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. Haldun Boysan koyu Beşiktaş'lıdır. Birçok sinema filmi ve dizilerde oynamıştır.
14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren "Zeytin Tepesi" dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi'nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi.
Haldun Boysan, 2015 yılında başrollerini Ayfer Dönmez, Ahmet Saraçoğlu ve Melih Selçuk ile paylaştığı 'O'nun Hikayesi' filminde Zeynep'in abisi karakterini canlandırdı.
Ödülleri :
1999 - 11. Ankara Film Festivalinde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.