Hande Erçel bir deri bir kemik kaldı! Karın kasıyla gündemde olan Hande Erçel'in son halini görenler inanamadı
Hande Erçel, geçtiğimiz gün katıldığı bir organizasyonda karın kaslarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz Ocak ayında annesi Aylin Erçel'i kaybeden güzel oyuncu, zor günleri sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte geride bıraktı. Fazla kilolarıyla gündeme gelen Erçel adeta bir deri bir kemik kaldı. 25 yaşındaki oyuncu Erçel'in son halini görenler ünlü oyuncuya tam not verdi. İşte Hande Erçel'in değişimi...
10.07.2019 11:36
- Son Güncelleme: 10.07.2019 11:38
Hande Erçel, geçtiğimiz gün katıldığı bir organizasyonda etrafına neşe saçtı. 25 yaşındaki ünlü oyuncu, karın kaslarıyla güne damgasını vurdu. Hande Erçel'in son halini gören hayranları ise güzel oyuncuya tam not verdi. Bazı hayranları ise çok zayıfladığını dile getirdi. İşte Hande Erçel'in son hali ve zayıflayan diğer ünlü isimler...
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