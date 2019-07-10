Hande Erçel bir deri bir kemik kaldı! Karın kasıyla gündemde olan Hande Erçel'in son halini görenler inanamadı

Hande Erçel, geçtiğimiz gün katıldığı bir organizasyonda etrafına neşe saçtı. 25 yaşındaki ünlü oyuncu, karın kaslarıyla güne damgasını vurdu. Hande Erçel'in son halini gören hayranları ise güzel oyuncuya tam not verdi. Bazı hayranları ise çok zayıfladığını dile getirdi. İşte Hande Erçel'in son hali ve zayıflayan diğer ünlü isimler...