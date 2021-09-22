Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da annesi ve babası gibi oyuncuymuş...
Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim çıktı! Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz'de canlandırdığı Asya Günalan karakteriyle de uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise kızıyla gündem oldu. 1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile nikah masasına oturan Bennu Yıldırımlar'ın, 1995'te kucağına aldığı kızı merak konusu oldu. Bennu Yıldırımlar'ın, kendisi gibi oyunculuğu tercih eden genç kızının kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Bennu Yıldırımlar'ın güzeller güzeli kızı...
22.09.2021 19:06
- Son Güncelleme: 22.09.2021 19:06
Yaprak Dökümü, Kadın, Sadakatsiz gibi dizilerde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Bennu Yıldırımlar, 1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile nikah masasına oturmuştu.
Bennu Yıldırımlar, 1999 yılında ise anne olmuştu. Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın kızı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü çiftin kızları da kendileri gibi oyuncu çıktı. İşte başta Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...