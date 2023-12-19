"Benim dekoltem neden göze batıyor benden açık giyinenler var" Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Songül Karlı...

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Songül Karlı, 'Sanatçılar birbirinin işini keser mi?' şeklindeki soru üzerine "Bu hep bilinir evet sanatçılar birbirinin işini keser. Son yıllarda işler de azaldı. Eskiden bayi toplantılarından başımızı kaşıyamaz, sevmediğimiz insanlara bile iş paslardık. Şimdi 'Menajerini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' gibi bir durum oldu. Hep aynı isimlere sahne veriliyor. Zamanında benim de işlerim engellendi. Benim için 'kaprisli, egolu, istekleri bitmez' şeklinde konuşmalar yaparak bir çok işime köstek olundu" diye konuştu.