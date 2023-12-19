"Benim dekoltem neden göze batıyor benden açık giyinenler var" Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Songül Karlı...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Songül Karlı, önceki gün hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakın neler anlattı neler.
Son dönemde sık sık estetik paylaşımlarıyla gündeme gelen Songül Karlı'dan açıklamalar...
Songül Karlı, 'Sanatçılar birbirinin işini keser mi?' şeklindeki soru üzerine "Bu hep bilinir evet sanatçılar birbirinin işini keser. Son yıllarda işler de azaldı. Eskiden bayi toplantılarından başımızı kaşıyamaz, sevmediğimiz insanlara bile iş paslardık. Şimdi 'Menajerini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' gibi bir durum oldu. Hep aynı isimlere sahne veriliyor. Zamanında benim de işlerim engellendi. Benim için 'kaprisli, egolu, istekleri bitmez' şeklinde konuşmalar yaparak bir çok işime köstek olundu" diye konuştu.
"GİZLİ HAYRANIM ONLAR"
Sosyal medyada yapılan yorumlara takılmadığını söyleyen Songül Karlı, "Sosyal medyada olumsuz yorum yapanların bir çoğu takipçim bile değil, sırf sayfama yorum yapmak için girip çıkıyorlar, 'gizli hayranlarım onlar' diyerek gülüp geçiyorum" dedi.