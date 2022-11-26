Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa yine olay 'babam Acun olsa ben de giyerdim' Protez tırnaklarıyla gündem olan Melisa...
Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız evlada ve bir de kız toruna sahip olan Acun Ilıcalı kızlarıyla birlikte soluğu Londra'da almıştı. Kızları ve torunu Begüm'le olan keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı bu kez Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa ve torunu Begüm'le paylaşımıyla gündemde. Aralarında 7 yaş fark olan teyze yeğen bakın neden çok konuşuldu. İşte haberin detayları...
26.11.2022 09:27 - Son Güncelleme: 26.11.2022 09:28
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, başarılı işlerinin yanı sıra sık sık özel hayatıyla da gündeme geliyor.
3 evlilik yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bu evliliklerden 4 kızı oldu. En büyük kızı Banu Ilıcalı 2 yıl önce Begüm ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Acun Ilıcalı'nın torunu ile en küçük kızı Melisa arasında sadece 7 yaş var.
Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa ve torunu Begüm'ün aynı karelerde olduğu fotoğrafı paylaşması da dikkat çekti.