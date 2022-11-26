Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa yine olay ’babam Acun olsa ben de giyerdim’ Protez tırnaklarıyla gündem olan Melisa...

3 evlilik yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bu evliliklerden 4 kızı oldu. En büyük kızı Banu Ilıcalı 2 yıl önce Begüm ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Acun Ilıcalı'nın torunu ile en küçük kızı Melisa arasında sadece 7 yaş var.