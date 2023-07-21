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Haberler Magazin "Beni yakalayamazsınız" dedi yakalandı! 79'luk Nebahat Çehre'nin iddialı konuştu ama bikinili yakalanmaktan kaçamadı

"Beni yakalayamazsınız" dedi yakalandı! 79'luk Nebahat Çehre'nin iddialı konuştu ama bikinili yakalanmaktan kaçamadı

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Geçtiğimiz günlerde "Beni yakalayamayacaksınız çünkü sizlerin olmadığı yerlerde tatil yapıyorum" diyen 79 yaşında Nebahat Çehre, yakalanmaktan kurtulamadı. Çehre'nin yıllar meydan okuyan fiziği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

21.07.2023 08:31 - Son Güncelleme: 21.07.2023 08:31
Beni yakalayamazsınız dedi yakalandı! 79’luk Nebahat Çehre’nin iddialı konuştu ama bikinili yakalanmaktan kaçamadı

'Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su, Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda bir giyim mağazasının açılışına katılmıştı.

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Beni yakalayamazsınız dedi yakalandı! 79’luk Nebahat Çehre’nin iddialı konuştu ama bikinili yakalanmaktan kaçamadı

"SİZİN OLMADIĞINIZ YERDE TATİL YAPIYORUM"

Uzun zamandır tatil yapamadığını ama bu yaz tatile çıkacağını belirten sanatçı, "Beni yakalayamayacaksınız çünkü sizlerin olmadığı yerlerde tatil yapıyorum" diyerek, gazetecilere takılmıştı.

Beni yakalayamazsınız dedi yakalandı! 79’luk Nebahat Çehre’nin iddialı konuştu ama bikinili yakalanmaktan kaçamadı

Tatil beldelerindeki yüksek fiyatlarla ilgili düşünceleri sorulan Nebahat Çehre, "Herkes cebine göre harcayacak. Başkasının adına konuşmam doğru olmaz" yanıtını vermişti.

Beni yakalayamazsınız dedi yakalandı! 79’luk Nebahat Çehre’nin iddialı konuştu ama bikinili yakalanmaktan kaçamadı

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte rotasını Ege'ye çeviren Nebahat Çehre, önceki gün Güvercinlik'te bulunan lüks bir otelde görüntülendi.

Beni yakalayamazsınız dedi yakalandı! 79’luk Nebahat Çehre’nin iddialı konuştu ama bikinili yakalanmaktan kaçamadı

YAKALANDI

Arkadaş gurubuyla konakladığı otelin plajına inen ünlü oyuncu, güneşin tadını çıkarırken, ilerlemiş yaşına rağmen bikini tercih etti.

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