"Beni yakalayamazsınız" dedi yakalandı! 79'luk Nebahat Çehre'nin iddialı konuştu ama bikinili yakalanmaktan kaçamadı
Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Geçtiğimiz günlerde "Beni yakalayamayacaksınız çünkü sizlerin olmadığı yerlerde tatil yapıyorum" diyen 79 yaşında Nebahat Çehre, yakalanmaktan kurtulamadı. Çehre'nin yıllar meydan okuyan fiziği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
21.07.2023 08:31 - Son Güncelleme: 21.07.2023 08:31
'Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su, Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda bir giyim mağazasının açılışına katılmıştı.
Tatil beldelerindeki yüksek fiyatlarla ilgili düşünceleri sorulan Nebahat Çehre, "Herkes cebine göre harcayacak. Başkasının adına konuşmam doğru olmaz" yanıtını vermişti.
Havaların iyice ısınmasıyla birlikte rotasını Ege'ye çeviren Nebahat Çehre, önceki gün Güvercinlik'te bulunan lüks bir otelde görüntülendi.