"Beni yakalayamazsınız" dedi yakalandı! 79'luk Nebahat Çehre'nin iddialı konuştu ama bikinili yakalanmaktan kaçamadı

"SİZİN OLMADIĞINIZ YERDE TATİL YAPIYORUM"

Uzun zamandır tatil yapamadığını ama bu yaz tatile çıkacağını belirten sanatçı, "Beni yakalayamayacaksınız çünkü sizlerin olmadığı yerlerde tatil yapıyorum" diyerek, gazetecilere takılmıştı.