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Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de çarpıcı 'mide' sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Ciddi bir skandal olurdu!" yorumu... Yarışmacıdan bomba cevap

Kim Milyoner Olmak İster'de çarpıcı 'mide' sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Ciddi bir skandal olurdu!" yorumu... Yarışmacıdan bomba cevap

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan 50.000 TL değerindeki "Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?" sorusu geceye damgasını vurdu. Yarışmacı, "İnsan, sincap, ornitorenk ve yılan" şıklarının yer aldığı soruya yanlış cevap verdi. Bunun üzerine yarışmacı ve İmirzalıoğlu arasında geçen konuşmada kahkalar havada uçuştu. Başarılı sunucunun "Ciddi bir skandal olurdu!" yorumu ise dikkat çekti.

21.07.2023 03:34 - Son Güncelleme: 21.07.2023 03:47
Kim Milyoner Olmak İster’de çarpıcı ’mide’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan Ciddi bir skandal olurdu! yorumu... Yarışmacıdan bomba cevap

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan 50.000 TL değerindeki "Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?" sorusu geceye damgasını vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de çarpıcı ’mide’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan Ciddi bir skandal olurdu! yorumu... Yarışmacıdan bomba cevap


Yarışmacı, "İnsan, sincap, ornitorenk ve yılan" şıklarının yer aldığı soruyu bilemedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de çarpıcı ’mide’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan Ciddi bir skandal olurdu! yorumu... Yarışmacıdan bomba cevap

Başarılı sunucunun "Ciddi bir skandal olurdu!" yorumu ise dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster’de çarpıcı ’mide’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan Ciddi bir skandal olurdu! yorumu... Yarışmacıdan bomba cevap


İşte o anlar;

Kim Milyoner Olmak İster’de çarpıcı ’mide’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan Ciddi bir skandal olurdu! yorumu... Yarışmacıdan bomba cevap

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