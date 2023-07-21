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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Esra Erol’un “İlk aşkım” dediği babasına bakın! Baba-kız ortalığı kasıp kavurdu! O not dikkat çekti! “Kızının kulağına...”

2 çocuk annesi Esra Erol’un “İlk aşkım” dediği babasına bakın! Baba-kız ortalığı kasıp kavurdu! O not dikkat çekti! “Kızının kulağına...”

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Erol, babasının doğum gününe özel yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. İşte Esra Erol'un "İlk aşkım" dediği biricik babası...

takvim.com.tr
21.07.2023 08:51 - Son Güncelleme: 21.07.2023 08:51
2 çocuk annesi Esra Erol’un “İlk aşkım” dediği babasına bakın! Baba-kız ortalığı kasıp kavurdu! O not dikkat çekti! “Kızının kulağına...”

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla büyük beğeni toplayan ünlü sunucu Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de mutlu ailesiyle sık sık adından söz ettirdi.

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2 çocuk annesi Esra Erol’un “İlk aşkım” dediği babasına bakın! Baba-kız ortalığı kasıp kavurdu! O not dikkat çekti! “Kızının kulağına...”

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

2 çocuk annesi Esra Erol’un “İlk aşkım” dediği babasına bakın! Baba-kız ortalığı kasıp kavurdu! O not dikkat çekti! “Kızının kulağına...”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, özellikle aile üyeleriyle yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

2 çocuk annesi Esra Erol’un “İlk aşkım” dediği babasına bakın! Baba-kız ortalığı kasıp kavurdu! O not dikkat çekti! “Kızının kulağına...”

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Erol, babasının doğum gününe özel yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı

2 çocuk annesi Esra Erol’un “İlk aşkım” dediği babasına bakın! Baba-kız ortalığı kasıp kavurdu! O not dikkat çekti! “Kızının kulağına...”

Babasına sarılarak verdiği bir pozu yayınlayan Erol, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"İyi ki doğdun. İlk aşkım. Allah sana beraber olacağımız nice ömürler versin.

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