2 çocuk annesi Esra Erol’un “İlk aşkım” dediği babasına bakın! Baba-kız ortalığı kasıp kavurdu! O not dikkat çekti! “Kızının kulağına...”
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Erol, babasının doğum gününe özel yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. İşte Esra Erol'un "İlk aşkım" dediği biricik babası...
21.07.2023 08:51 - Son Güncelleme: 21.07.2023 08:51
Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.