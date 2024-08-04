"Beni eziyordu!" İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğulları İdo Tatlıses, İbrahim Ayel ile Sinan Emir ile sık sık gündeme geliyor. Yasemin Şefkatli ile ev halleri sık sık olay olan İdo Tatlıses, geçtiğimiz aylarda samimi itiraflarda bulunmuştu. Yasemin Şefkatli ile tanışma hikayelerini anlatan İdo Tatlıses, önce "Yasemin beni eziyordu" deyip daha sonra "Sarışın kız beni bul!" diyerek sosyal medyadan paylaşım yapmış.