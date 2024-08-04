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Aslı Enver ile bebekleri beraber büyüten Eda Ece'nin evine bakın! 4 aylık Mina İpek'in odası görenleri hayran bıraktı...

Ünlü oyuncular Aslı Enver ve Eda Ece, sadece kariyerlerindeki başarılarıyla değil, aynı zamanda özel hayatlarındaki dostluklarıyla da dikkat çekiyorlar. Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer ile birlikte kurdukları sıcak yuvalarında, 4 aylık kızları Mina İpek ile birlikte mutlu bir hayat sürüyor. Ev yaşamları da merak edilen Eda Ece'nin kızı Mina İpek'in odasını görenler hayran kaldı...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 20:02 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 20:02
Aslı Enver ile bebekleri beraber büyüten Eda Ece’nin evine bakın! 4 aylık Mina İpek’in odası görenleri hayran bıraktı... 1

Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer ile birlikte kurdukları sıcak yuvalarında, 4 aylık kızları Mina İpek ile birlikte mutlu bir hayat sürüyor. Ev yaşamları da merak edilen Eda Ece'nin kızı Mina İpek'in odasını görenler hayran kaldı...

Aslı Enver ile bebekleri beraber büyüten Eda Ece’nin evine bakın! 4 aylık Mina İpek’in odası görenleri hayran bıraktı... 2

Ünlü oyuncu Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturdu ve 4 Nisan'da Mina İpek ismini verdiği kızıyla anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Aslı Enver ile bebekleri beraber büyüten Eda Ece’nin evine bakın! 4 aylık Mina İpek’in odası görenleri hayran bıraktı... 3

Yakın arkadaşı Aslı Enver ile çocuklarını beraber büyüten Eda Ece, sadece kariyerlerindeki başarılarıyla değil, aynı zamanda özel hayatlarındaki dostluklarıyla da dikkat çekiyor.

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