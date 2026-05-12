Bengü, Kültür Yolu Festivali'nin Mersin ayağında verdiği konserle binlerce hayranıyla buluştu. Sevilen şarkılarını peş peşe seslendiren ünlü sanatçı, enerjisi ve sahne performansıyla geceye damga vurdu. Meydanı dolduran kalabalık konser boyunca Bengü'nün şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
ADETA DEV BİR KORO
Gecenin en dikkat çeken anı ise Bengü'nün yıllardır dillerden düşmeyen hit parçası "Saygımdan"ı söylediği sırada yaşandı. Şarkının nakaratında binlerce kişinin dev bir koro gibi aynı anda eşlik etmesi karşısında büyük bir duygu yoğunluğu yaşayan sanatçı, şarkısını yarıda kesmek zorunda kaldı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Sahnede gözyaşlarına hakim olamayan Bengü'nün o anları alandaki hayranları tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, geceye damga vuran anlardan biri oldu. Kullanıcılar ünlü şarkıcının yaşadığı duygu dolu anlar hakkında binlerce yorum yaptı.
AKILLARA ÖNCEKİ KONSERİ GELDİ
Bengü'nün konser sırasında yaşadığı bu hassas anlar, akıllara daha önce Ankara'da verdiği konseri getirdi. Ünlü şarkıcı, 2023 yılında sahnede "Ağla Kalbim" şarkısını seslendirdiği sırada da gözyaşlarına hakim olamamış ve uzun süre şarkıya devam edememişti.
GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİ
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bengü, geçtiğimiz yıl 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu ile yollarını ayırmıştı. 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen çiftin, Zeynep ve Selim adında iki çocuğu bulunuyor.
"ZAMANLA ZARAR GÖRMEYE BAŞLADIK"
Boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bengü, ayrılık kararının karşılıklı alındığını belirterek şu sözleri ifade etmişti:
Çok severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Ayrılık karşılıklı alınmış bir karar. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil.
Çok severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Ayrılık karşılıklı alınmış bir karar. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil.
AŞKA AÇIK KAPI
Ünlü şarkıcı, yalnızlıkla ilgili yaptığı açıklamada ise "Yalnızlık kötü. Ben böyle iyiyim ama aşka da kalbimizi kapatmadık tabii. Daha genciz. İki çocuğum var onlar ile güzel bir hayatım var. Yeniden evlilik kader kısmet işi ama inşallah olur" sözleriyle yeniden aşka açık olduğunun sinyalini vermişti.
ALDATMA HİKAYESİNE İSYAN ETTİ
Bengü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar ise uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Özellikle bir dizideki 'aldatma' hikayesine yaptığı yorum dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Böyle yıllık yıllık kanka, dost gibi takılıp saman altından yürüten çok var gerçek hayatta da! Büyük gıcığım şu kıza dayanamadım valla" ifadelerini kullanmıştı.
"AHTAPOT HANIMLAR" ÇIKIŞI
Daha önce "ahtapot hanımlar" çıkışıyla da gündem olan Bengü, bazı kadınların evli erkeklerle gereğinden fazla samimi ilişkiler kurduğunu savunmuştu. Şarkıcı, "Ama zamanında belki tam anlayamadığım ahtapot hanımları yanımda tutmuş olabilirim" derken, "Kadınlar beni anlayacaktır, bunlar gerçekten var. Sen benim eşimle nasıl kanka olabiliyorsun?" sözleriyle dikkat çekmişti.
ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Evli bir erkekle bir kadının yakın arkadaş olamayacağını savunan Bengü, "Benim kocamla hiç kimse kanka olamaz. Eski eşimin de kankası yoktu. Evli adamın kankası olamaz" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan ünlü şarkıcı, boşanmasına rağmen çocukları için eski eşiyle görüşmeye devam ettiğini de açıklamıştı.
"HER ZAMAN KIYMETLİ OLACAK"
Oğlu Selim'in okul etkinliğinde eski eşiyle yan yana geldiklerini söyleyen Bengü, "Farklı hayatlarımız var ama çocukların özel hayatlarında yan yanayız. Eski eşim ve çocuklarımın babası her zaman kıymetli olacak" diyerek aralarındaki saygının sürdüğünü ifade etmişti.
BENGÜ KİMDİR?
Bengü, 2 Nisan 1979'da İzmir'de doğdu. Küçük yaşlarda müzikle tanışan sanatçı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile çalışmalar yaptı ve "Oliver Twist" müzikalinde başrol oynadı. Akademi İstanbul'da müzik eğitimi alan Bengü, uzun yıllardır Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyor.
MÜZİK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?
Bengü, 1998 yılında Pop Show '98 yarışmasında ikinci olarak dikkat çekti. Ardından yaklaşık üç yıl Kenan Doğulu'ya vokalistlik yaptı. 2000 yılında çıkardığı "Hoş Geldin" albümüyle profesyonel müzik kariyerine adım atan sanatçı, "Korkma Kalbim", "Aşkım", "Yaralı", "Saygımdan" ve "Sahici" gibi hit şarkılarla büyük çıkış yakaladı.
Hande Erçel Ayşe Barım'ın ajansını takipten çıktı: Kuliste Serenay Sarıkaya iddiası