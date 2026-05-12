Hande Erçel'in sosyal medya hesabında yaptığı güncelleme, magazin dünyasında yeni bir krizin fitilini ateşledi. Ünlü oyuncunun Instagram profilinde yer alan "ID İletişim" ibaresini kaldırması ve ajansın resmi hesabını takipten çıkması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sadece bununla da sınırlı kalmayan gelişme, Erçel'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajerlik şirketiyle yollarını ayırdığı iddialarını da beraberinde getirdi.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Konuyla ilgili oyuncu cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, kulislerde konuşulan detaylar dikkat çekti. ID İletişim'in kurucusu olan menajer Ayşe Barım, geçtiğimiz aylarda mahkeme heyeti tarafından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Ayşe Barım'ın, suçu "yardım eden" sıfatıyla işlediğine karar vererek cezayı 15 yıla indiren heyet, Barım'ın sabıkasız kişiliği ile yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak hapis cezasını oy birliğiyle 12 yıl 6 aya indirdi. Hande Erçel'in o dönemde Ayşe Barım'ın duruşmalarına katılarak destek verdiği biliniyordu.
DEFİLE İÇİN GİZLİ REKABET
Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre sürecin perde arkasında dünyaca ünlü moda markası Saint Laurent'in düzenlediği bir defile yer alıyor. İddialara göre Saint Laurent, Türkiye'den ilk kez bir ünlü ismi özel davetli olarak defileye çağırmak istedi. Bu noktada her iki isimle de çalışan stil danışmanı İnan Kırdemir'in markaya hem Hande Erçel'i hem de Serenay Sarıkaya'yı sunduğu öne sürüldü.
"VİBE UYUMU" GEREKÇESİ
Ancak marka yönetiminin "vibe uyumu" gerekçesiyle tercihini Serenay Sarıkaya'dan yana kullandığı iddia edildi. Snob Magazin'de yer alan habere göre Hande Erçel'in de söz konusu defileye katılmak istediği ancak markanın Sarıkaya'yı tercih etmesinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı konuşuluyor. İddiaya göre Erçel, durumu öğrendiği anda henüz İnan Kırdemir'le yüzleşmeden yeni bir stilist arayışına başladı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Sosyal medyada yayılan bu iddialar kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim Hande Erçel'in yaşadığı hayal kırıklığında haklı olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise "Marka kimi isterse onu seçer" yorumlarıyla Serenay Sarıkaya cephesine destek verdi.
RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK
Öte yandan İnan Kırdemir'in aynı organizasyonda Serenay Sarıkaya ile birlikte görüntülenmesi de dikkatlerden kaçmadı. Şu ana kadar ne Hande Erçel'den, ne ID İletişim'den ne de Serenay Sarıkaya cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
SERENAY SARIKAYA KİMDİR?
Serenay Sarıkaya, kariyerine modellik yarışmalarıyla adım attıktan sonra oyunculuğa yöneldi. "Adanalı", "Lale Devri" ve özellikle "Medcezir" dizileriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, son yıllarda Şahmaran ve Kimler Geldi Kimler Geçti projeleriyle adından söz ettirdi. Reklam kampanyaları ve moda dünyasındaki çalışmalarıyla da dikkat çeken Sarıkaya, Miss Turkey 2010 yarışmasında ikinci olmuştu. Başarılı oyuncu, hem televizyon hem dijital platform projeleriyle kariyerini sürdürüyor.
Kanserle mücadele eden Gül Onat 1 haftada 3 operasyon geçirdi: "Ameliyatlar kraliçesi oldum"