Bengü'den bayram sürprizi! Kızı Zeynep ve eşi Selim Selimoğlu’yla bomba haberi sosyal medyada duyurdu cinsiyeti bile belli

Bengü'den bayram sürprizi! Selim Selimoğlu ile üç yıl önce nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, bir yıl sonra kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi. Bengü, sosyal medya hesabında eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunarak hamile olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı, magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımında bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. İşte Bengü'nün kısa sürede gündem olan o paylaşımı…

15.05.2021 18:54 - Son Güncelleme: 15.05.2021 18:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





