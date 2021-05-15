Bengü'den bayram sürprizi! Kızı Zeynep ve eşi Selim Selimoğlu’yla bomba haberi sosyal medyada duyurdu cinsiyeti bile belli
Bengü'den bayram sürprizi! Selim Selimoğlu ile üç yıl önce nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, bir yıl sonra kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi. Bengü, sosyal medya hesabında eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunarak hamile olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı, magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımında bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. İşte Bengü'nün kısa sürede gündem olan o paylaşımı…
15.05.2021 18:54
- Son Güncelleme: 15.05.2021 18:54
Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, ilk bebekleri Zeynep'i ise 2019'da kucaklarına almıştı.
Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Bengü, ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu.
Bengü güzel haberi verirken bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Şarkıcıya, hayranlarından ve arkadaşlarından tebrik mesajı yağdı.
Ünlü şarkıcı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına "Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize" notunu ekledi.
KARNI DİKKAT ÇEKTİ
42 yaşındaki Bengü'nün müjdeli haberi duyurduğu paylaşımında belirginleşen karnı dikkat çekti.