Avatar Atakan parayı duyunca bakın ne yaptı! Görenler şaştı kaldı Atakan Arslan eşi Serap Korkmaz’ı hiç düşünmeden…
Avatar Atakan parayı duyunca bakın ne yaptı! Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Avatar Atakan lakaplı milli sporcu Atakan Arslan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren Atakan Arslan, eşiyle fotoğraf çektirdiği sırada arkadaşının "Serap'ı suya at 500 TL vereceğim" sözlerine kayıtsız kalmadı. Hiç düşünmeden eşi Serap Korkmaz'ı yanındaki havuza atan Arslan, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü çiftin eğlenceli videosu ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İşte Atakan Arslan'ın o paylaşımı…
Avatar Atakan, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Fotoğraf çekiliyorduk, bazı konularda hiç tereddüt etmem… Allahtan balkonda değildik… Emre reddedemeyeceğim bir teklifte bulundu. "Tüm olanları bir kenara bırakalım barışalım aşkım" dedim kucak açtım. Yine olmadı bunu Serap istedi yoksa ben savaştan yana değilim. Parayı duyunca kimler böyle?"