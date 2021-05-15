Avatar Atakan parayı duyunca bakın ne yaptı! Görenler şaştı kaldı Atakan Arslan eşi Serap Korkmaz’ı hiç düşünmeden…

Avatar Atakan, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Fotoğraf çekiliyorduk, bazı konularda hiç tereddüt etmem… Allahtan balkonda değildik… Emre reddedemeyeceğim bir teklifte bulundu. "Tüm olanları bir kenara bırakalım barışalım aşkım" dedim kucak açtım. Yine olmadı bunu Serap istedi yoksa ben savaştan yana değilim. Parayı duyunca kimler böyle?"