Yıllara meydan okuyan Emel Sayın bakın kaç yaşındaymış! Yeşilçam’ın yıldızı sahnelerin mavi boncuğu meğer…

Yıllara meydan okuyan Emel Sayın bakın kaç yaşındaymış! Güçlü sesiyle kulakların pasını silen Emel Sayın, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk performansıyla da 7'den 70'e gönüllere taht kurdu. Özellikle başrollerini Tarık Akan, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kemal Sunal, Halit Akçatepe gibi Yeşilçam'ın usta isimleriyle paylaştığı Mavi Boncuk filmiyle hafızalara kazınan Emel Sayın'ın özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi gördü. Attığı her adım yakından takip edilen ünlü sanatçının yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Emel bakın meğer kaç yaşındaymış…

15.05.2021 18:20 - Son Güncelleme: 15.05.2021 18:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





