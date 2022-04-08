RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Bengü spor salonundan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya çalkalandı! Ağızları açık bıraktı “Kim der iki çocuk annesi diye”

Bengü spor salonundan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya çalkalandı! Ağızları açık bıraktı “Kim der iki çocuk annesi diye”

Bengü spor salonundan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya çalkalandı! Selim Selimoğlu ile 2018 senesinde nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına almıştı. Geçen Kasım ayında babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Selim'i dünyaya getiren Bengü, doğum kilolarından hızla kurtuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, yayınladığı spor görüntüleriyle görenleri şoke etti. Hem yaptığı hareketler hem fit vücuduyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, kısa sürede gündem olurken Bengü için "Kim der iki çocuk annesi diye" yorumu yapıldı. İşte Bengü'nün ağızları açık bırakan o paylaşımı...

08.04.2022 19:06 - Son Güncelleme: 08.04.2022 19:22
Bengü spor salonundan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya çalkalandı! Ağızları açık bıraktı “Kim der iki çocuk annesi diye”

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bengü 2019'da da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

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Bengü spor salonundan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya çalkalandı! Ağızları açık bıraktı “Kim der iki çocuk annesi diye”

Geçen Kasım ayında ise babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Selim'i dünyaya getiren Bengü, doğum kilolarından hızla kurtuldu.

Bengü spor salonundan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya çalkalandı! Ağızları açık bıraktı “Kim der iki çocuk annesi diye”

Beslenmesine ve sporuna dikkat eden güzel şarkıcı, son halini sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bengü spor salonundan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya çalkalandı! Ağızları açık bıraktı “Kim der iki çocuk annesi diye”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, yayınladığı spor görüntüleriyle görenleri şoke etti.

Bengü spor salonundan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya çalkalandı! Ağızları açık bıraktı “Kim der iki çocuk annesi diye”

Spor salonundan paylaşımda bulunan Bengü'nün görüntüleri, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

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