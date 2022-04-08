Kasaba Doktoru’nun Leyla’sı Hazal Subaşı’nın karakaşlı kara gözlü annesine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı
Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı'nın karakaşlı kara gözlü annesine bakın! Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever ile paylaştığı Kasaba Doktoru dizisinde Dr. Leyla Erpek karakterini canlandıran Hazal Subaşı'nın annesini gören hayran kaldı. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle sosyal medyayı sallarken "Hazal'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Ablası sandım", "Güzelliğiyle kızını sollamış" yorumları yapıldı. İşte Hazal Subaşı'nın güzeller güzeli annesi...
08.04.2022 20:56 - Son Güncelleme: 08.04.2022 20:56
Çukur dizisinde canlandırdığı Nehir karakteriyle büyük beğeni toplayan Hazal Subaşı, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.
Kasaba Doktoru dizisinde Dr. Leyla Erpek karakterini canlandıran Hazal Subaşı, şimdi ise annesiyle gündeme geldi.
Hazal Subaşı'nın annesini gören hayran kaldı. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle sosyal medyayı sallarken "Hazal'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Ablası sandım", "Güzelliğiyle kızını sollamış" yorumları yapıldı.