RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kasaba Doktoru’nun Leyla’sı Hazal Subaşı’nın karakaşlı kara gözlü annesine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Kasaba Doktoru’nun Leyla’sı Hazal Subaşı’nın karakaşlı kara gözlü annesine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı'nın karakaşlı kara gözlü annesine bakın! Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever ile paylaştığı Kasaba Doktoru dizisinde Dr. Leyla Erpek karakterini canlandıran Hazal Subaşı'nın annesini gören hayran kaldı. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle sosyal medyayı sallarken "Hazal'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Ablası sandım", "Güzelliğiyle kızını sollamış" yorumları yapıldı. İşte Hazal Subaşı'nın güzeller güzeli annesi...

08.04.2022 20:56 - Son Güncelleme: 08.04.2022 20:56
Kasaba Doktoru’nun Leyla’sı Hazal Subaşı’nın karakaşlı kara gözlü annesine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Çukur dizisinde canlandırdığı Nehir karakteriyle büyük beğeni toplayan Hazal Subaşı, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

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Kasaba Doktoru’nun Leyla’sı Hazal Subaşı’nın karakaşlı kara gözlü annesine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Kasaba Doktoru dizisinde Dr. Leyla Erpek karakterini canlandıran Hazal Subaşı, şimdi ise annesiyle gündeme geldi.

Kasaba Doktoru’nun Leyla’sı Hazal Subaşı’nın karakaşlı kara gözlü annesine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Hazal Subaşı'nın annesini gören hayran kaldı. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle sosyal medyayı sallarken "Hazal'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Ablası sandım", "Güzelliğiyle kızını sollamış" yorumları yapıldı.

Kasaba Doktoru’nun Leyla’sı Hazal Subaşı’nın karakaşlı kara gözlü annesine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte başta Hazal Subaşı olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Kasaba Doktoru’nun Leyla’sı Hazal Subaşı’nın karakaşlı kara gözlü annesine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı

Aras Bulut İynemli

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