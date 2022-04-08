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Haberler Magazin Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un son haline bakın! ‘İçimden değişiklik yapmak geliyor’ deyip yenilendi ortalık yıkıldı

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un son haline bakın! ‘İçimden değişiklik yapmak geliyor’ deyip yenilendi ortalık yıkıldı

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un son haline bakın! Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti. Güzel oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Coşkun, 'Bazen içimden değişiklik yapmak geliyor' diyerek yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bırakan Coşkun'un paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Su Burcu Coşkun'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

08.04.2022 18:34 - Son Güncelleme: 08.04.2022 18:34
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un son haline bakın! ‘İçimden değişiklik yapmak geliyor’ deyip yenilendi ortalık yıkıldı

Su Burcu Yazgı Coşkun, atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Aisye karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un son haline bakın! ‘İçimden değişiklik yapmak geliyor’ deyip yenilendi ortalık yıkıldı

Oyunculuk performansıyla adından sık sık söz ettiren Coşkun, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un son haline bakın! ‘İçimden değişiklik yapmak geliyor’ deyip yenilendi ortalık yıkıldı

Sosyal medyayı aktif kullanan Coşkun, 'Bazen içimden değişiklik yapmak geliyor' diyerek yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un son haline bakın! ‘İçimden değişiklik yapmak geliyor’ deyip yenilendi ortalık yıkıldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un son haline bakın! ‘İçimden değişiklik yapmak geliyor’ deyip yenilendi ortalık yıkıldı

Güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bırakan Coşkun için "Her halin ayrı güzel", "Bayılıyorum sana", "Hem güze hem yetenekli" yorumları yapıldı.

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