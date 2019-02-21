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Bengü hamile olduğunu açıkladı: Evet anne oluyorum!

Bengü Instagram hesabından hamile olduğunu açıkladı. Armatör Selim Selimoğlu ile büyük bir aşkla evlenen Bengü'nün geçen ay da hakkında hamile olduğu haberi gündeme gelmişti. Bengü, "Hamile olduğumu size söyleyeceğim." demişti. Sonunda beklenen haber geldi. Bengü sözünü tuttu ve hamileliğini Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı...

21.02.2019 16:35 - Son Güncelleme: 21.02.2019 17:17
Bengü hamile olduğunu açıkladı: Evet anne oluyorum!

Bengü geçtiğimiz yıl armatör Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti.

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Bengü hamile olduğunu açıkladı: Evet anne oluyorum!

Son zamanlarda sıkça sorulan 'Bengü hamile mi?' sorusuna cevap bugün geldi. Bengü hamile olduğunu Instagram hesabından duygusal bir paylaşımla sevenlerine duyurdu.

Bengü hamile olduğunu açıkladı: Evet anne oluyorum!

BENGÜ: ANNE OLUYORUM!

"Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet, anne oluyorum! Bizim bir bebeğimiz oluyor… 16. haftamızdayız ve ben öğrendiğim ilk günden beri tarif etmesi çok zor duygular yaşıyorum... Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için... Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada... Allah'ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz. Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen; bekleyen dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamişleri korusun... Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz"

Bengü hamile olduğunu açıkladı: Evet anne oluyorum!

İşte Bengü'nün hamile olduğunu ifade ettiği paylaşım...

Bengü hamile olduğunu açıkladı: Evet anne oluyorum!
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