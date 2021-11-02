Bengü gizledi eşi Selim Selimoğlu kural bozdu minik oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Selim bebek...
Bengü gizledi eşi Selim Selimoğlu kural bozdu! Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Zeynep'i 2019 yılında kucaklarına alan ünlü çift, dün ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Dünyaya gelen oğullarına Selim adını veren çift, sosyal medya hesaplarında bebekleriyle paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Bengü, "Oğlum… Ailemize hoş geldin oğlum" notunu düştüğü paylaşımında bebeğinin yüzünü gizlerken eşi Selim Selimoğlu, kural bozdu. İşte Bengü-Selim Selimoğlu'nun minik bebekleri...
02.11.2021 01:34
- Son Güncelleme: 02.11.2021 01:34
Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bengü, kızı Zeynep'i ise 2019 yılında kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.
Bengü, hastane odasında minik bebeği ve eşiyle verdiği pozları "Oğlum… Ailemize hoş geldin oğlum" notuyla paylaştı.