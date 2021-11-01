Burcu Özberk ‘Benim gözümden’ dedi ne var ne yok bir araya getirdi paylaştı! Önce bornozuyla sonra ise sütyensiz giydiği ceketiyle...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, çekimin kamera arkasını "Benim gözümden çekim nasıldı? İşte böyle" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Burcu Özberk'in bornozuyla selfie çektiği anlarla başlayan paylaşımında; süytensiz giydiği kırmızı ceketiyle verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan süper mini elbisesiyle sette keyifli anlar geçiren Özberk'in verdiği frikik ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o paylaşım...
01.11.2021 23:50
- Son Güncelleme: 02.11.2021 00:18
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çekimin kamera arkasını ise takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Söz konusu videoda Burcu Özberk'in kırmızı ceketinin içine hiçbir şey giymeden verdiği iddialı pozlar dikkat çekti.
Siyah mayosu ve süper mini şortuyla da objektif karşısına geçen Burcu Özberk'in iddialı kıyafetleri sosyal medyada çok konuşuldu.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Özberk'in paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu. Ancak bir kısmı Burcu Özberk'in paylaşımını fazla iddialı bularak eleştirdi.