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Haberler Magazin Melisa Döngel yatak pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzandı ortalık yıkıldı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı

Melisa Döngel yatak pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzandı ortalık yıkıldı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı

Melisa Döngel yatak pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yatakta sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma ünlü şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı, Melisa Döngel'e yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte Melisa Döngel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı ve Demet Akalın'ın dikkat çeken o yorumu...

02.11.2021 01:47 - Son Güncelleme: 02.11.2021 01:47
Melisa Döngel yatak pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzandı ortalık yıkıldı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Melisa Döngel yatak pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzandı ortalık yıkıldı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yatakta sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Melisa Döngel yatak pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzandı ortalık yıkıldı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı

Ünlü oyuncunun kısa sürede gündem olan paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Döngel'in paylaşımına beğeni yağdırırken bir kısmı paylaşımını fazla iddialı bularak 'Yakışmadı' yorumunda bulundu.

Melisa Döngel yatak pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzandı ortalık yıkıldı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı

DEMET AKALIN DA KAYITSIZ KALMADI!
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında başı çeken Demet Akalın da ünlü oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Melisa Döngel yatak pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzandı ortalık yıkıldı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı

Akalın, Döngel'e "Kalk gururum şarkımı yolluyorum size cadı kız" yorumunda bulunarak dikkat çekti.

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