Melisa Döngel yatak pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Sere serpe uzandı ortalık yıkıldı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı
Melisa Döngel yatak pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yatakta sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma ünlü şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı, Melisa Döngel'e yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte Melisa Döngel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı ve Demet Akalın'ın dikkat çeken o yorumu...
02.11.2021 01:47
- Son Güncelleme: 02.11.2021 01:47
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
DEMET AKALIN DA KAYITSIZ KALMADI!
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında başı çeken Demet Akalın da ünlü oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı.