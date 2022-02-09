Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’in kızı Eva Luna’ya bakın tatlılığıyla rol çaldı görenler yorum yağmuruna tuttu! ’Aynı babası’

Geçtiğimiz Kasım ayında kızı Eva Luna'yı kucağına alan Özge Özder, çekirdek ailesi ile gündemde. Tatlılığıyla yorum yağmuruna tutulan Eva'yı görenler babasına benzetiyor. İşte başta Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...