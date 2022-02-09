Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder'in kızı Eva Luna'ya bakın tatlılığıyla rol çaldı görenler yorum yağmuruna tuttu! 'Aynı babası'
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı Eva Luna sosyal medya gündeminde. Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, geçtiğimiz yıl kızı Eva Luna'yı kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Özge Özder, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncunun kızı Luna, tatlılığıyla anne - babasından adeta rol çaldı. "Maşallah" yorumlarının havada uçuştuğu kareyi görenler ise, "Eva aynı babası" demeden geçmedi.
09.02.2022 13:54
- Son Güncelleme: 09.02.2022 14:00
'AYNI BABASI'
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı Eva Luna'ya bakın! Tatlılığıyla rol çalan minik Eva'yı görenler yorum yağmuruna tuttu!
Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisi, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Derya' karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Özge Özder, müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturdu.
Geçtiğimiz Kasım ayında kızı Eva Luna'yı kucağına alan Özge Özder, çekirdek ailesi ile gündemde. Tatlılığıyla yorum yağmuruna tutulan Eva'yı görenler babasına benzetiyor. İşte başta Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...