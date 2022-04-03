Bengü çocuklarıyla paylaştı! Kızının son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medyayı sallayan paylaşıma ilk yorum Esra Erol’dan
Bengü çocuklarıyla paylaştı! 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, evliliğinden tam bir yıl sonra kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, 2021'in kasım ayında babasıyla aynı ismi taşıyan oğlu Selim'e kavuşmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Bengü, çocuklarıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Doğum gününe özel paylaşımda bulunan Bengü'nün yayınladığı pozda kızı Zeynep ile benzerliği dikkat çekti. Ünlü şarkıcının kızını görenler "Annesinin kopyası" derken ilk yorum Esra Erol'dan geldi. İşte Bengü'nün sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
03.04.2022 01:14 - Son Güncelleme: 03.04.2022 01:14
Ünlü şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu'yla 2018 yılında evlendi. Bengü ve Selim Selimoğlu, evliliklerinden tam bir yıl sonra kızları Zeynep'e kavuştu.
Ünlü çift, 2021'in kasım ayında babasıyla aynı ismi taşıyan oğulları Selim'i kucaklarına aldı. Aile paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü çiftten Bengü, çocuklarıyla yayınladığı pozlara bir yenisini daha ekledi.
Yaş gününe özel paylaşımda bulunan Bengü, oğlu ve kızıyla doğum günü pastasının önünde verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.