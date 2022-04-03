Bengü çocuklarıyla paylaştı! Kızının son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medyayı sallayan paylaşıma ilk yorum Esra Erol’dan

Ünlü çift, 2021'in kasım ayında babasıyla aynı ismi taşıyan oğulları Selim'i kucaklarına aldı. Aile paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü çiftten Bengü, çocuklarıyla yayınladığı pozlara bir yenisini daha ekledi.