Petek Dinçöz süper mini şortuyla paylaştı! Estetiğin dozunu kaçıran Petek’in son hali olay oldu! Gören tanıyamadı küçük dilini yuttu
Petek Dinçöz süper mini şortuyla paylaştı! Gerçek adı Didem Ezgü olan ve 1998 yılında kariyerine mankenlik yaparak başlayan Petek Dinçöz, ardından sunuculuk, oyunculuk ve şarkıcılığa soyunmuştu. Okşa, Foolish Casonava, Sandım Ki ve Kısmetsizim adlı parçalarıyla bir dönem fırtınalar estiren ünlü şarkıcı, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile dünya evine girmiş ve bu evlilikten bir oğlu olmuştu. Evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Dinçöz, geçen haftalarda Serkan Kodaloğlu ile boşanarak gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Mini şortuyla poz veren Dinçöz binlerce beğeni alırken son hali dikkat çekti. Dinçöz'ü görenler tanımakta zorlandı. İşte Petek Dinçöz'ün son hali...
03.04.2022 00:45 - Son Güncelleme: 03.04.2022 01:07
1998 yılında mankenlik yaparak başladığı kariyerine sunuculuk, şarkıcılık ve oyunculuğu da ekleyen Petek Dinçöz, Okşa, Foolish Casonava, Sandım Ki ve Kısmetsizim adlı parçalarıyla bir dönem fırtınalar estirmişti.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile dünya evine girmiş ve gözlerden uzak bir yaşam tercih etmişti.
Dinçöz, geçen haftalarda da Serkan Kodaloğlu ile boşanarak gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Petek Dinçöz, mini şortuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, binlerce beğeni aldı.