Esra Bilgiç süper minisiyle poz verdi! Yeşiller içinde paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medya onu konuştu

Ramo dizisinin setinde yaşanan gerginliklerle gündeme gelen Esra Bilgiç, Süslü Korkuluk'ta da benzer bir durum yaşadı. Çağatay Ulusoy'un partneri olan oyuncunun, yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı öğrenildi.