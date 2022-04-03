Esra Bilgiç süper minisiyle poz verdi! Yeşiller içinde paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medya onu konuştu
Ramo dizisinin setinde yaşanan gerginliklerle gündeme gelen Esra Bilgiç, Süslü Korkuluk'ta da benzer bir durum yaşadı. Çağatay Ulusoy'un partneri olan oyuncunun, yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı öğrenildi. Söz konusu haberler sosyal medyada gündem olurken Esra Bilgiç'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yeşiller içinde paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, yeşil mini eteği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken paylaşıma yorum üstüne yorum yağdı. İşte Esra Bilgiç'in o paylaşımı...
03.04.2022 01:45 - Son Güncelleme: 03.04.2022 01:45
Ramo dizisinin setinde yaşanan gerginliklerle gündeme gelen Esra Bilgiç, Süslü Korkuluk'ta da benzer bir durum yaşadı. Çağatay Ulusoy'un partneri olan oyuncunun, yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı öğrenildi.