RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Esra Bilgiç süper minisiyle poz verdi! Yeşiller içinde paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medya onu konuştu

Esra Bilgiç süper minisiyle poz verdi! Yeşiller içinde paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medya onu konuştu

Ramo dizisinin setinde yaşanan gerginliklerle gündeme gelen Esra Bilgiç, Süslü Korkuluk'ta da benzer bir durum yaşadı. Çağatay Ulusoy'un partneri olan oyuncunun, yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı öğrenildi. Söz konusu haberler sosyal medyada gündem olurken Esra Bilgiç'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yeşiller içinde paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, yeşil mini eteği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken paylaşıma yorum üstüne yorum yağdı. İşte Esra Bilgiç'in o paylaşımı...

03.04.2022 01:45 - Son Güncelleme: 03.04.2022 01:45
Esra Bilgiç süper minisiyle poz verdi! Yeşiller içinde paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medya onu konuştu

Ramo dizisinin setinde yaşanan gerginliklerle gündeme gelen Esra Bilgiç, Süslü Korkuluk'ta da benzer bir durum yaşadı. Çağatay Ulusoy'un partneri olan oyuncunun, yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı öğrenildi.

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Esra Bilgiç süper minisiyle poz verdi! Yeşiller içinde paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medya onu konuştu

Söz konusu haberler sosyal medyada gündem olurken Esra Bilgiç'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Esra Bilgiç süper minisiyle poz verdi! Yeşiller içinde paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medya onu konuştu

Yeşiller içinde paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, yeşil mini eteği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Esra Bilgiç süper minisiyle poz verdi! Yeşiller içinde paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medya onu konuştu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bilgiç'in paylaşımı, kısa süre içinde çok sayı da Instagram kullanıcısının dikkatini çekti.

Esra Bilgiç süper minisiyle poz verdi! Yeşiller içinde paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medya onu konuştu

İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyada gündem olan o pozu...

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