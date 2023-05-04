Shakira'nın evine giden eski eşi Gerard Pique dayak yedi! Ortalık karıştı araya polisler girdi
Shakira'nın evine giden eski eşi Gerard Pique dayak yedi! Ortalık karıştı, araya polisler girdi. Yıllarca bir birliktelik yaşayan Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski Barcelonalı, Shakira'yı Clara Chia ile aldatmış sonrasında ise Shakira ve Pique'nin dünyanın gözü önünde atışmaları başlamıştı. Hemen akabinde İspanyol basını Chia'nın, Pique'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola ile aldattığını yazınca işler iyice garip noktaya gelmişti. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Pique'nin, iki çocuğunu da alarak Barcelona'dan ayrılan şarkıcı ile Miami'de tartıştığı ve Shakira'nın erkek kardeşi Tonino Meberak'ın kavgaya dahil olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile emeklilik kararı alan İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin Milan ve Sasha adını verdikleri iki çocuk sahibi oldukları 11 yıllık ilişkileri, geçtiğimiz sene haziran ayında Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmişti.
Güzel şarkıcı, ocak ayında ise İspanyolca olarak yayınlanan yeni bir şarkısında yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmıştı. Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu.
ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN MIAMI'YE GİTTİ
Son olarak, Gerard Pique'nin çocuklarını ziyaret etmek üzere Miami'ye yaptığı ilk seyahat sırasında Shakira ile tartıştığı ve bu sırada şarkıcının erkek kardeşi Tonino Meberak'ın araya girdiği ve ikilinin birbirine saldırdığı yönünde haberler İspanyol basınında yer aldı.