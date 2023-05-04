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Haberler Magazin Shakira'nın evine giden eski eşi Gerard Pique dayak yedi! Ortalık karıştı araya polisler girdi

Shakira'nın evine giden eski eşi Gerard Pique dayak yedi! Ortalık karıştı araya polisler girdi

Shakira'nın evine giden eski eşi Gerard Pique dayak yedi! Ortalık karıştı, araya polisler girdi. Yıllarca bir birliktelik yaşayan Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski Barcelonalı, Shakira'yı Clara Chia ile aldatmış sonrasında ise Shakira ve Pique'nin dünyanın gözü önünde atışmaları başlamıştı. Hemen akabinde İspanyol basını Chia'nın, Pique'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola ile aldattığını yazınca işler iyice garip noktaya gelmişti. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Pique'nin, iki çocuğunu da alarak Barcelona'dan ayrılan şarkıcı ile Miami'de tartıştığı ve Shakira'nın erkek kardeşi Tonino Meberak'ın kavgaya dahil olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

04.05.2023 16:54 - Son Güncelleme: 04.05.2023 16:54
Shakira’nın evine giden eski eşi Gerard Pique dayak yedi! Ortalık karıştı araya polisler girdi

Shakira'nın evine giden eski eşi Gerard Pique dayak yedi! Ortalık karıştı, araya polisler girdi.

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Shakira’nın evine giden eski eşi Gerard Pique dayak yedi! Ortalık karıştı araya polisler girdi

Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile emeklilik kararı alan İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin Milan ve Sasha adını verdikleri iki çocuk sahibi oldukları 11 yıllık ilişkileri, geçtiğimiz sene haziran ayında Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmişti.

Shakira’nın evine giden eski eşi Gerard Pique dayak yedi! Ortalık karıştı araya polisler girdi

Güzel şarkıcı, ocak ayında ise İspanyolca olarak yayınlanan yeni bir şarkısında yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmıştı. Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu.

Shakira’nın evine giden eski eşi Gerard Pique dayak yedi! Ortalık karıştı araya polisler girdi

Olaylı ayrılığın ardından çocukları Milan (9) ve Sasha'nın (7) velayetini alan Shakira'nın ABD'nin Miami kentindeki 750 metrekarelik evine taşınacağı, Pique'nin ise ayda 10 gün çocuklarıyla vakit geçirebileceği belirtilmişti.

Shakira’nın evine giden eski eşi Gerard Pique dayak yedi! Ortalık karıştı araya polisler girdi

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN MIAMI'YE GİTTİ

Son olarak, Gerard Pique'nin çocuklarını ziyaret etmek üzere Miami'ye yaptığı ilk seyahat sırasında Shakira ile tartıştığı ve bu sırada şarkıcının erkek kardeşi Tonino Meberak'ın araya girdiği ve ikilinin birbirine saldırdığı yönünde haberler İspanyol basınında yer aldı.

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