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Haberler Magazin "Ben içmeye gidiyorum" dedi eşini dövüp pompalı tüfeği aldı ortadan kayboldu! Müge Anlı'da tüm gizli saklı ortaya döküldü kayıp Recep Arı...

"Ben içmeye gidiyorum" dedi eşini dövüp pompalı tüfeği aldı ortadan kayboldu! Müge Anlı'da tüm gizli saklı ortaya döküldü kayıp Recep Arı...

Müge Anlı 1 Mart canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olayın tüm gizlisi saklısı ortaya döküldü... Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla gündeme damgasını vuruyor... 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınmayan Recep Arı olayının ele alındığı 1 Mart canlı yayınında, Arı'nın kaybına ilişkinde pek çok detay ortaya çıktı. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar.

01.03.2023 14:59 - Son Güncelleme: 01.03.2023 14:59
Ben içmeye gidiyorum dedi eşini dövüp pompalı tüfeği aldı ortadan kayboldu! Müge Anlı’da tüm gizli saklı ortaya döküldü kayıp Recep Arı...

Müge Anlı'nın 1 Mart canlı yayınında ele alınmaya başlayan Recep Arı kaybında ilginç detaylar ortaya çıktı. İşte canlı yayında tüm yaşananlar...

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Ben içmeye gidiyorum dedi eşini dövüp pompalı tüfeği aldı ortadan kayboldu! Müge Anlı’da tüm gizli saklı ortaya döküldü kayıp Recep Arı...

Müge Anlı programı kan donduran bir kayıp olayıyla açtı. 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla beraber ortadan kaybolan Recep Arı'yı bulmak isteyen yakınları araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

Ben içmeye gidiyorum dedi eşini dövüp pompalı tüfeği aldı ortadan kayboldu! Müge Anlı’da tüm gizli saklı ortaya döküldü kayıp Recep Arı...

Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Arı, 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla kayboldu.

Ben içmeye gidiyorum dedi eşini dövüp pompalı tüfeği aldı ortadan kayboldu! Müge Anlı’da tüm gizli saklı ortaya döküldü kayıp Recep Arı...

Plakası da dahil olmak üzere Recep Arı'nın aracına dair bilgileri paylaşan Müge Anlı "Bu aracı bulursak şahsa ulaşmamız daha kolay" olur dedi. Müge Anlı, Recep Arı'nın eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evden ayrıldığını ve giderken de yanına av tüfeğini aldığını söyledi.

Ben içmeye gidiyorum dedi eşini dövüp pompalı tüfeği aldı ortadan kayboldu! Müge Anlı’da tüm gizli saklı ortaya döküldü kayıp Recep Arı...

Recep Arı'nın 3 - 4 arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanında buluştuğunu söyleyen Müge Anlı açıklamasını şöyle sürdürdü:

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