"Ben içmeye gidiyorum" dedi eşini dövüp pompalı tüfeği aldı ortadan kayboldu! Müge Anlı'da tüm gizli saklı ortaya döküldü kayıp Recep Arı...
Müge Anlı 1 Mart canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olayın tüm gizlisi saklısı ortaya döküldü... Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla gündeme damgasını vuruyor... 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınmayan Recep Arı olayının ele alındığı 1 Mart canlı yayınında, Arı'nın kaybına ilişkinde pek çok detay ortaya çıktı. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar.
01.03.2023 14:59 - Son Güncelleme: 01.03.2023 14:59