5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz boşandı! Gülsoy'un eşini aldattığı iddia edilmişti
2012 yılında Burcu Kara'dan boşandıktan sonra ikinci evliliğini 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile yapan 41 yaşındaki ünlü oyuncu Buğra Gülsoy eşinden tek celsede boşandı. Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan ihanet iddialarının ardından önceki gün ayrılacakları iddia edilen Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz dün gerçekleşen davada boşandıkları, oğulları Cem'in velayetinin ise annede kaldığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
2018 yılında nikah masasına oturan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz, yaşadıkları fikir ayrılıkları yüzünden 5 yıllık evliliklerini tek celsede evliliklerini bitirdi.
ÇOCUK ANNEDE KALDI
Evliliklerini kurtarmak için çok uğraştıkları öğrenilen ünlü çiftin oğulları Cem'in velayeti, Nilüfer Gürbüz'de kaldı.
Buğra Gülsoy, geçen aylarda Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmuş, evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu:
"Aşkın geçici olduğuna inanıyorum, geriye kalan sevgi olunca ilişki uzun sürüyor. Bizim de Nilüfer'le öyle oldu. Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum."
2011 - 2012 yılları arasında Burcu Kara ile evli olan Buğra Gülsoy ikinci evliliğini ise Nilüfer Gürbüz ile gerçekleştirdi.