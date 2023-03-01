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5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz boşandı! Gülsoy'un eşini aldattığı iddia edilmişti

2012 yılında Burcu Kara'dan boşandıktan sonra ikinci evliliğini 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile yapan 41 yaşındaki ünlü oyuncu Buğra Gülsoy eşinden tek celsede boşandı. Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan ihanet iddialarının ardından önceki gün ayrılacakları iddia edilen Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz dün gerçekleşen davada boşandıkları, oğulları Cem'in velayetinin ise annede kaldığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

01.03.2023 15:45 - Son Güncelleme: 01.03.2023 15:45
5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz boşandı! Gülsoy’un eşini aldattığı iddia edilmişti

2018 yılında nikah masasına oturan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz, yaşadıkları fikir ayrılıkları yüzünden 5 yıllık evliliklerini tek celsede evliliklerini bitirdi.

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5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz boşandı! Gülsoy’un eşini aldattığı iddia edilmişti

ÇOCUK ANNEDE KALDI

Evliliklerini kurtarmak için çok uğraştıkları öğrenilen ünlü çiftin oğulları Cem'in velayeti, Nilüfer Gürbüz'de kaldı.

5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz boşandı! Gülsoy’un eşini aldattığı iddia edilmişti

Buğra Gülsoy, geçen aylarda Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmuş, evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu:

"Aşkın geçici olduğuna inanıyorum, geriye kalan sevgi olunca ilişki uzun sürüyor. Bizim de Nilüfer'le öyle oldu. Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum."

5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz boşandı! Gülsoy’un eşini aldattığı iddia edilmişti

2011 - 2012 yılları arasında Burcu Kara ile evli olan Buğra Gülsoy ikinci evliliğini ise Nilüfer Gürbüz ile gerçekleştirdi.

5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz boşandı! Gülsoy’un eşini aldattığı iddia edilmişti

Aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlara katılmaları ise dikkat çeken bir başka dikkat çeken detay oldu.

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