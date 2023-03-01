Ece Erken o iddiayı duydu sinirden yerinde kudurdu "Pardon siz geri zekalı mısınız? Bir de mal mal yorum yapmış" Eski kocasıyla barıştı mı?
Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren Ece Erken bir yandan da vefat eden eşinin ailesiyle sıkıntılar yaşamıştı. Kısa bir süre önce oğlunun babası Serkan Uçar'la yurt dışı tatiline giden Ece Erken'in, olaylı bir şekilde boşandığı Serkan Uçar'la barıştığı iddia edilmişti. Erken o iddialara Instagram hesabından yanıt verdi.
01.03.2023 13:11 - Son Güncelleme: 01.03.2023 13:16
"SAHTE HESAPLARDAN MAL MAL YORUM YAPILMIŞ"
Haklarında çıkan bir barışma haberini Instagram hesabından paylaşan Erken, şu ifadeleri kullandı: "Pardon, geri zekalı mısınız? 'Para bitti, Ece Katar'a gitti' yorumlarını falan okudum, sahte hesaplardan yazılmış. Kim olduğunu tahmin ettiğim kişi. Yıllardır çocuğuma ben bakıyorum, babasını hiç kötülemedim hep görüşmesini istedim. Hiç kırmadım ama Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım. Sahte hesaplar mal mal yorum yapmış, baya güldük."