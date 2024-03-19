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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümü nefes kesecek: Ateşkes bitti! Leyla’dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracak...

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü nefes kesecek. Ateşkesin bittiği bölümde Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracak. İşte ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölümde yaşananlar...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 12:57 Güncelleme 19 Mart 2024, 13:08
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümü nefes kesecek: Ateşkes bitti! Leyla’dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracak... 1

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü nefes kesecek. Peki 61. Bölümde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümü nefes kesecek: Ateşkes bitti! Leyla’dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracak... 2

Cezayir, Erman'ın oğlu Serkan'ı Türkiye'ye getirir. Serkan, babasının hiç bilmediği karanlık yüzüyle tanışır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümü nefes kesecek: Ateşkes bitti! Leyla’dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracak... 3

Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır. Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir.

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