Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümü nefes kesecek: Ateşkes bitti! Leyla’dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracak...

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü nefes kesecek. Ateşkesin bittiği bölümde Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracak. İşte ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölümde yaşananlar...