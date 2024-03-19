Yasemin Allen aradığı aşkı buldu! Sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı! Hem poz hem itiraf geldi! "Abi bu sefer yenge desek..."

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok projede yer alan Allen, yeni sevgilisiyle pozlarını Instagram'da yayınladı. Paylaşımı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yasemin Allen'in sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı. Allen'in sevgilisinin "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" yorumuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. İşte Yasemin Allen'in yeni aşkı...