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Yasemin Allen aradığı aşkı buldu! Sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı! Hem poz hem itiraf geldi! "Abi bu sefer yenge desek..."

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok projede yer alan Allen, yeni sevgilisiyle pozlarını Instagram'da yayınladı. Paylaşımı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yasemin Allen'in sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı. Allen'in sevgilisinin "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" yorumuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. İşte Yasemin Allen'in yeni aşkı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 12:37 Güncelleme 19 Mart 2024, 12:45
Yasemin Allen aradığı aşkı buldu! Sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı! Hem poz hem itiraf geldi! Abi bu sefer yenge desek... 1

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok projede yer alan Yasemin Allen, sosyal medyadaki son paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yasemin Allen aradığı aşkı buldu! Sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı! Hem poz hem itiraf geldi! Abi bu sefer yenge desek... 2

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yasemin Allen bu defa sevgilisini paylaşarak ilan-ı aşk etti.

Yasemin Allen aradığı aşkı buldu! Sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı! Hem poz hem itiraf geldi! Abi bu sefer yenge desek... 3

Paylaşımı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yasemin Allen'in sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı.

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