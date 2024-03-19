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18 yıllık evliliğin meyvesi! Yan Oda'nın Nurcihan'ı Nazan Kesal’ın oğluna bakın! Ercan Kesal ile baba-oğul pozu sosyal medyayı salladı

Kadrosunda Melek Baykal, Onur Seyit Yaran, Şevval Sam, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Yan Oda dizisinde Nurcihan karakterini canlandıran Nazan Kesal'ın hayatı merak edildi. 2005 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Ercan Kesal ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle oğlu merak konusu oldu. Ercan Kesal'ın oğluyla verdiği poz ise sosyal medyayı salladı. İşte Nazan Kesal'ın gözünden sakındığı biricik oğlu...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 14:38 Güncelleme 19 Mart 2024, 14:38
18 yıllık evliliğin meyvesi! Yan Oda’nın Nurcihan’ı Nazan Kesal’ın oğluna bakın! Ercan Kesal ile baba-oğul pozu sosyal medyayı salladı 1

Fazilet Hanım ve Kızları, Bir Peri Masalı, Bir Zamanlar Çukurova, Aşka Düşman, Halka gibi projelerde yer alan Nazan Kesal, son olarak Yan Oda ile izleyici karşısına çıktı.

18 yıllık evliliğin meyvesi! Yan Oda’nın Nurcihan’ı Nazan Kesal’ın oğluna bakın! Ercan Kesal ile baba-oğul pozu sosyal medyayı salladı 2

Dizide Nurcihan karakterini canlandıran Kesal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

18 yıllık evliliğin meyvesi! Yan Oda’nın Nurcihan’ı Nazan Kesal’ın oğluna bakın! Ercan Kesal ile baba-oğul pozu sosyal medyayı salladı 3

2005 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Ercan Kesal ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle oğlu merak konusu oldu.

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